Kisan Samman Nidhi: राजस्थान के लाखों किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, जानें कब जारी होंगे सम्मान निधि के करोड़ों रुपए?

राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनकी आय में स्थिरता लाना है। योजना की शुरुआत 30 जून 2024 को टोंक में की गई थी, जहां पहली किस्त के रूप में 65 लाख से अधिक किसानों को लगभग 653 करोड़ रुपए दिए गए। इसके बाद 13 दिसंबर 2024 को दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में एकमुश्त 702 करोड़ रुपए जारी किए गए। चौथी किस्त 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस के दिन नदबई में 718 करोड़ रुपए के साथ जारी की गई, जबकि 22 जनवरी 2026 को पांचवीं किस्त सिरोही में 653 करोड़ रुपए के रूप में किसानों को दी गई।