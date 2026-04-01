Rape Case: एसआई ही निकला दरिंदा, 4 साल की नाबालिग से बलात्कार मामले में 20 साल की सजा, ‘खाकी पर दाग लगाया’

अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो, दौसा) जितेंद्र कुमार सैनी ने प्रभावी पैरवी की। उन्होंने अदालत में 33 गवाहों के बयान और 46 दस्तावेज प्रस्तुत किए। न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी ठहराया और उसे कठोर सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी माना कि आरोपी का पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर होना और पीड़िता की उम्र घटना के समय मात्र 4 वर्ष होना अपराध को अत्यंत गंभीर बनाता है।