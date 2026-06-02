Dausa: नंबर प्लेट और रंग बदलकर दूसरे जिलों में चोरी की कार बेचते थे, पुलिस ने 550 CCTV खंगाले, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

दौसा । पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोरी के संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है । आरोपी के कब्जे से चोरी की गई कार बरामद की गई है । पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर महंगे वाहनों की चोरी करता था और बाद में उनकी पहचान मिटाने के लिए नंबर प्लेट बदलने के साथ-साथ रंग तक बदल देता था । जानकारी के अनुसार गणेश नगर निवासी सुनील शर्मा ने 23 मई 2026 को कोतवाली थाने में कार चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी ।