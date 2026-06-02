उत्तराखंड में नदी में गिरी पर्यटकों की कार, राजस्थान के 3 लोगों की मौत, 4 लापता

हादसे की सूचना मिलते ही देवप्रयाग थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। राज्य आपदा मोचन बल की व्यासी, श्रीनगर और ढालवाला इकाइयों की तीन टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल पर गहरी खाई और नदी का तेज बहाव राहत कार्य में बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वाहन तेज गति में था, जिसके कारण चालक नियंत्रण खो बैठा। प्रशासन का कहना है कि लापता लोगों की तलाश पूरी होने तक बचाव अभियान लगातार जारी रहेगा।