Video: गाद, कचरा और अतिक्रमण से कमजोर पड़ा शहर का ड्रेनेज

दरअसल, जैसलमेर की समस्या केवल नालों की सफाई तक सीमित नहीं है। यह शहर के पूरे ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी मार्गों और वर्षों से लंबित सुधार कार्यों की हकीकत भी बयां करती है। यही कारण है कि हर मानसून से पहले किए जाने वाले दावे और मानसून के दौरान सामने आने वाली तस्वीरें अक्सर एक-दूसरे से मेल नहीं खातीं।हनुमान चौराहा, एयरफोर्स चौराहा, गड़ीसर क्षेत्र और कुछ आवासीय कॉलोनियां हर वर्ष जलभराव की समस्या झेलती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान सड़कें तालाब जैसी दिखाई देती हैं और आवागमन प्रभावित हो जाता है। जानकारों के अनुसार जब तक जल निकासी मार्गों को अवरोध मुक्त नहीं किया जाएगा और शहर के ड्रेनेज नेटवर्क को वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठित नहीं किया जाएगा, तब तक हर साल सफाई अभियान चलाने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे।