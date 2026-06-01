10 घंटे बाद बिजली सुचारु, मिली राहत… देर रात तक तक मशक्कत, देचू से शुरू की लाइन

पोकरण क्षेत्र में गत कुछ दिनों से मौसम में हो रहे बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सोमवार सुबह से ही गर्मी व उमस का मौसम बना हुआ था। सुबह 10 बजे बाद तापमान में हुई बढ़ोतरी से गर्मी का असर बढ़ गया और आमजन का बेहाल हुआ। दोपहर में आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही हुई। दोपहर बाद करीब 4 बजे पूर्व दिशा से रेत के गुबार उठे और कुछ ही देर में पूरा कस्बा रेत की आगोश में समा गया। करीब पौन घंटे तक तेज आंधी का असर रहा। जिससे जन-जीवन प्रभावित हो गया। करीब 6 बजे तेज बौछारों के साथ हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ। करीब 5 मिनट तक हुई हल्की बारिश से सड़कें तर हो गई और मौसम सुहावना हो गया। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। देर रात तक भी आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी।