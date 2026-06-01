Tiffany Trump in jaisalmer: मरुप्रदेश की लोक संस्कृति और आतिथ्य से प्रभावित हुईं टिफनी ट्रम्प

रामदेवरा कस्बे के समीप सिंहड़ा मार्ग पर बाइक के अनियंत्रित होकर पलटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल पोकरण रेफर किया। जानकारी के अनुसार रामदेवरा से करीब दस किमी दूर सिंहड़ा मार्ग पर सोमवार सुबह करीब 6 बजे एक बाइक अनियंत्रित होकर पलटने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे वहां से गुजरते अयूब अली सहायक अभियंता नगरपरिषद जैसलमेर और शैतानसिंह सिंहडा रामदेवरा अस्पताल लेकर आए। घायल युवक बावड़ी कला फलोदी निवासी गणपत सिंह पुत्र चुन्नीलाल सिंह राजपुरोहित को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया। घटना की सूचना मिलने पर रामदेवरा थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रतापाराम बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे और दुर्घटना की पूरी जानकारी ली।