Rajasthan News : जैसलमेर में रेतीले तूफान से ढही रिजॉर्ट की दीवार, एक लोक कलाकार की मौत, महिला डांसर समेत 3 घायल

Jaisalmer Weather - File PIC
राजस्थान के जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र सम (Sam) से एक बेहद दुखद और विचलित करने वाली खबर सामने आई है। सोमवार रात आए अचानक और भीषण रेतीले तूफान ने भारी तबाही मचाई है। सम क्षेत्र में स्थित एक हैरिटेज रिजॉर्ट में जब देश-विदेश से आए पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थान की पारंपरिक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा था, ठीक उसी समय तेज आंधी के कारण रिजॉर्ट की एक दीवार अचानक भरभराकर ढह गई। इस अचानक हुए हादसे में मलबे के नीचे दबने से 27 साल के स्थानीय लोक कलाकार रमज़ान खान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, उनके साथ मंच साझा कर रही 1 महिला डांसर और 2 अन्य सहयोगी कलाकार मलबे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे रिजॉर्ट और आसपास के पर्यटन क्षेत्र में चीख-पुकार मच गई और कार्यक्रम को तुरंत रोकना पड़ा।
जैसलमेर का सम क्षेत्र अपने धोरों और रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। हर रोज की तरह सोमवार रात को भी एक हैरिटेज रिजॉर्ट में राजस्थानी लोक गीतों और नृत्यों की प्रस्तुति चल रही थी। इसी बीच, रेगिस्तान का मौसम अचानक बदला और अत्यंत तीव्र गति से धूलभरी आंधी और रेतीला तूफान शुरू हो गया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि रिजॉर्ट में बने कई अस्थायी ढांचे हिलने लगे।
तभी कार्यक्रम स्थल के ठीक पास स्थित रिजॉर्ट की एक मुख्य दीवार हवा के भारी दबाव और रेतीले बवंडर को सहन नहीं कर सकी और सीधे कलाकारों के ऊपर आ गिरी। जब तक वहां मौजूद लोग और रिजॉर्ट स्टाफ कुछ समझ पाते या कलाकारों को सुरक्षित स्थान पर हटा पाते, तब तक रमज़ान खान और उनकी पूरी टीम मलबे के नीचे पूरी तरह से दब चुकी थी। स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए तुरंत मलबे को हटाने का काम शुरू किया।
हादसे की भयावहता को देखते हुए रिजॉर्ट प्रबंधन और स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी दबे हुए कलाकारों को बाहर निकाला। 27 वर्षीय कलाकार रमज़ान खान ने मलबे के भारी वजन के कारण मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं, घायल हुई 1 महिला डांसर और 2 अन्य पुरुषों को तुरंत सम के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार देकर तुरंत जैसलमेर जिला मुख्यालय अस्पताल के लिए रैफर कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही सम थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक रमज़ान खान के शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या हैरिटेज रिजॉर्ट की उस दीवार के निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही या घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था, जो एक आंधी के दबाव में इस तरह ढह गई।
जैसलमेर के सम और डांगरी जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में टेंट और हैरिटेज रिजॉर्ट्स संचालित होते हैं, जहाँ हर साल लाखों देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। इन रिजॉर्ट्स की सबसे बड़ी यूएसपी यहाँ के स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा दी जाने वाली प्रस्तुतियां होती हैं। लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने अब इन रिजॉर्ट्स के बुनियादी ढांचे और निर्माण मानकों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।
स्थानीय कलाकारों और संगठनों का कहना है कि कई रिजॉर्ट्स में पर्यटकों को लुभाने के लिए हैरिटेज लुक तो दे दिया जाता है, लेकिन तेज रेतीले तूफानों को झेलने के लिए जरूरी तकनीकी मजबूती का ध्यान नहीं रखा जाता। 27 वर्षीय युवा कलाकार रमज़ान खान की मौत ने पूरे राजस्थान के कलाकार समुदाय को गहरे शोक में डाल दिया है। अब मांग उठने लगी है कि पर्यटन सीजन और आम दिनों में भी इन रिजॉर्ट्स की सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी अन्य कलाकार को अपनी जान न गंवानी पड़े।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग