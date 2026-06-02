Rajasthan News : जैसलमेर में रेतीले तूफान से ढही रिजॉर्ट की दीवार, एक लोक कलाकार की मौत, महिला डांसर समेत 3 घायल

राजस्थान के जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र सम (Sam) से एक बेहद दुखद और विचलित करने वाली खबर सामने आई है। सोमवार रात आए अचानक और भीषण रेतीले तूफान ने भारी तबाही मचाई है। सम क्षेत्र में स्थित एक हैरिटेज रिजॉर्ट में जब देश-विदेश से आए पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थान की पारंपरिक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा था, ठीक उसी समय तेज आंधी के कारण रिजॉर्ट की एक दीवार अचानक भरभराकर ढह गई। इस अचानक हुए हादसे में मलबे के नीचे दबने से 27 साल के स्थानीय लोक कलाकार रमज़ान खान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, उनके साथ मंच साझा कर रही 1 महिला डांसर और 2 अन्य सहयोगी कलाकार मलबे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे रिजॉर्ट और आसपास के पर्यटन क्षेत्र में चीख-पुकार मच गई और कार्यक्रम को तुरंत रोकना पड़ा।