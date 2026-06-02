water news Jaisalmer : जल जीवन मिशन ठप, तीन वर्षों से सूखे पड़े घरों के नल

ग्रामीण मोयब खां, बागाराम, सुखदेव, मांगीलाल, जेठाराम, नरेश, खुशाल परिहार और चन्द्रशेखर ने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान कई तकनीकी खामियां रह गई थीं। कई स्थानों पर पाइपलाइन टूट चुकी है, जबकि कुछ जगहों पर इसे सही तरीके से नहीं बिछाया गया। परिणामस्वरूप जलापूर्ति शुरू होने से पहले ही व्यवस्था प्रभावित हो गई। कई स्थानों पर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। अधिकांश लोग मजदूरी कर जीवनयापन करते हैं और उन्हें सुबह-शाम दूरस्थ कुओं से पेयजल लाना पड़ता है। भीषण गर्मी के बीच पानी की व्यवस्था करना उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभागीय उदासीनता के कारण योजना का लाभ आमजन तक नहीं पहुंच सका।