2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

water news Jaisalmer : जल जीवन मिशन ठप, तीन वर्षों से सूखे पड़े घरों के नल

ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना लाठी कस्बे में अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी है। बड़ी धन राशि खर्च करने के बावजूद पानी की टंकियां और पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा होने के बावजूद तीन वर्षों बाद भी अधिकांश घरों में जलापूर्ति शुरू नहीं हो पाई है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jun 02, 2026

lathi news photo

लाठी. पेयजल संकट से जूझते ग्रामीण, घरों में लगे नल बने शोपीस।

ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना लाठी कस्बे में अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी है। बड़ी धन राशि खर्च करने के बावजूद पानी की टंकियां और पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा होने के बावजूद तीन वर्षों बाद भी अधिकांश घरों में जलापूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। स्थिति यह है कि घरों में लगाए गए नल शोपीस बनकर रह गए हैं और ग्रामीण आज भी पेयजल के लिए भटकने को मजबूर हैं।

ग्रामीणों के अनुसार कस्बे के दर्जी मोहल्ला, नाई मोहल्ला, नायक मोहल्ला, मेघवंशी मोहल्ला, मुस्लिम मोहल्ला, भाटी मोहल्ला तथा सुथार मोहल्ला सहित विभिन्न क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने के साथ घर-घर नल कनेक्शन लगाए गए थे। कार्य पूर्ण होने के बाद शुरुआती दौर में केवल दो-तीन बार ही नलों में पानी आया, लेकिन उसके बाद जलापूर्ति पूरी तरह बंद हो गई। पिछले तीन वर्षों से योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया है।

ग्रामीणों का आरोप - तकनीकी खामिया होने से बढ़ी परेशानी

ग्रामीण मोयब खां, बागाराम, सुखदेव, मांगीलाल, जेठाराम, नरेश, खुशाल परिहार और चन्द्रशेखर ने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान कई तकनीकी खामियां रह गई थीं। कई स्थानों पर पाइपलाइन टूट चुकी है, जबकि कुछ जगहों पर इसे सही तरीके से नहीं बिछाया गया। परिणामस्वरूप जलापूर्ति शुरू होने से पहले ही व्यवस्था प्रभावित हो गई। कई स्थानों पर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। अधिकांश लोग मजदूरी कर जीवनयापन करते हैं और उन्हें सुबह-शाम दूरस्थ कुओं से पेयजल लाना पड़ता है। भीषण गर्मी के बीच पानी की व्यवस्था करना उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभागीय उदासीनता के कारण योजना का लाभ आमजन तक नहीं पहुंच सका।

जिम्मेदारों को कराया अवगत

इस संबंध में जल जीवन मिशन के अधिशासी अभियंता तुषार शर्मा से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। मामले को लेकर ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक, जिला कलक्टर जैसलमेर तथा जलदाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर जांच करवाने और शीघ्र जलापूर्ति शुरू कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें आगामी दिनों में और अधिक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Jun 2026 08:44 pm

Published on:

02 Jun 2026 08:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / water news Jaisalmer : जल जीवन मिशन ठप, तीन वर्षों से सूखे पड़े घरों के नल

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : जैसलमेर में रेतीले तूफान से ढही रिजॉर्ट की दीवार, एक लोक कलाकार की मौत, महिला डांसर समेत 3 घायल

Jaisalmer Sam Sand Dunes Resort Wall Collapse Folk Artist Ramzan Khan Incident
जैसलमेर

Video: जैसलमेर, पोकरण व रामगढ़ में रात में बारिश ने दिलाई उमस से राहत

weather news photo
जैसलमेर

Video: गाद, कचरा और अतिक्रमण से कमजोर पड़ा शहर का ड्रेनेज

jaisalmer news photo
जैसलमेर

Tiffany Trump in jaisalmer: मरुप्रदेश की लोक संस्कृति और आतिथ्य से प्रभावित हुईं टिफनी ट्रम्प

tiffany trum in jaisalmer
जैसलमेर

10 घंटे बाद बिजली सुचारु, मिली राहत… देर रात तक तक मशक्कत, देचू से शुरू की लाइन

light news patrika pokaran
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.