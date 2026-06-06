Indian Railways : राजस्थान में ब्रिटिश काल के दौसा जंक्शन का ‘न्यू लुक’,भारतीय रेलवे ने जारी की ‘खूबसूरत’ तस्वीरें

राजस्थान के औद्योगिक और पर्यटन विकास को नई रफ्तार देने के लिए भारतीय रेलवे इन दिनों प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से आधुनिक बनाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में दिल्ली-अहमदाबाद मुख्य रेल मार्ग पर स्थित रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण दौसा रेलवे जंक्शन के पुनर्विकास का काम उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस पुनर्विकास परियोजना पर कुल 15.17 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है, जिसके बाद ब्रिटिश काल के इस पुराने और ऐतिहासिक स्टेशन का पूरा स्वरूप ही बदल गया है।