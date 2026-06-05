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राजस्थान के BJP MLA रेवंतराम डांगा पर जानलेवा हमला, खुद 25 KM पीछा कर बदमाशों को दबोचा!

खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा पर नावां क्षेत्र में जानलेवा हमले का प्रयास। विधायक ने खुद 25 KM पीछा कर संदिग्धों की स्कॉर्पियो को पकड़ा, नागौर एसपी प्यारेलाल श्योराणा मौके पर पहुंचे।

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नागौर

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Nakul Devarshi

Jun 05, 2026

MLA Revant Ram Danga Attack Case Didwana Kuchaman Nawa Scorpio Chase Updates

MLA Revant Ram Danga Attack Case

राजस्थान के नागौर जिले की खींवसर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रेवंतराम डांगा पर डीडवाना-कुचामन जिले के नावां क्षेत्र में जानलेवा हमले का प्रयास किया गया है। घटना उस समय हुई जब विधायक डांगा अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से क्षेत्र से गुजर रहे थे। गोविंद टोल नाके के समीप अचानक सामने आई एक तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी ने विधायक की कार को निशाना बनाते हुए जोरदार टक्कर मार दी। विधायक पक्ष की ओर से पुलिस को दी गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह कोई सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश नजर आ रही है। आरोप है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ हथियारों और लग्जरी गाड़ियों के साथ आए थे। जिस वक्त कैंपर गाड़ी ने विधायक की फॉर्च्यूनर को टक्कर मारी, ठीक उसी समय एक अन्य सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आगे चल रही थी, जो हमलावर कैंपर गाड़ी के लिए रास्ता साफ (एस्कॉर्ट) करने का काम कर रही थी।

पूरी प्लानिंग से घेरी गई MLA की कार !

जानकारी के अनुसार, 4 जून 2026 की रात को जब विधायक रेवंतराम डांगा का काफिला नावां क्षेत्र से होकर गुजर रहा था, तभी गोविंद टोल नाके के पास पहले से घात लगाकर बैठे कुछ युवकों ने अपनी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ा दी। चश्मदीदों के मुताबिक, हमलावरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने व्यस्त हाईवे पर विधायक की चलती हुई कार के आगे अपनी गाड़ी अड़ाने की कोशिश की और नाकाम रहने पर साइड से जोरदार टक्कर मार दी ताकि विधायक की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट जाए।

विधायक के सुरक्षाकर्मियों और समर्थकों का कहना है कि वारदात के दौरान हमलावरों की गाड़ियों का मूवमेंट पूरी तरह से प्रोफेशनल अपराधियों जैसा था। एक स्कॉर्पियो गाड़ी लगातार बैकअप के रूप में कैंपर के साथ चल रही थी, जो सड़क पर अन्य वाहनों को रोककर हमलावरों को सुरक्षित भागने का कॉरिडोर दे रही थी।

टक्कर के बाद MLA की कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत यह रही कि गाड़ी में सवार विधायक रेवंतराम डांगा और उनके चालक पूरी तरह सुरक्षित रहे।

खुद किया पीछा, 25 किलोमीटर दूर दबोचा!

ये भी बताया जा रहा है कि टक्कर मारने की वारदात को अंजाम देने के बाद संदिग्ध हमलावर अपनी कैंपर और स्कॉर्पियो गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाकर मौके से डीडवाना की तरफ भागने लगे। आमतौर पर ऐसे मामलों में वीआईपी नेता पुलिस के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन खींवसर के विधायक रेवंतराम डांगा ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपनी क्षतिग्रस्त गाड़ी और समर्थकों के वाहनों के साथ तुरंत भाग रहे बदमाशों का पीछा करने का फैसला किया।

विधायक डांगा और उनके कमांडो ने देर रात सुनसान हाईवे पर हमलावरों की गाड़ियों का लगभग 25 किलोमीटर तक लगातार पीछा किया। आखिरकार, अपनी सूझबूझ और हिम्मत के बल पर विधायक के काफिले ने नावां से 25 किलोमीटर दूर जाकर हमलावरों की बैकअप गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर दबोच लिया। हालांकि, टक्कर मारने वाली मुख्य कैंपर गाड़ी के सवार अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरे रास्ते से भागने में सफल रहे।

पुलिस जाब्ता तैनात, समर्थकों में आक्रोश

बीजेपी के कद्दावर विधायक पर जानलेवा हमले की कोशिश और खुद विधायक द्वारा बदमाशों को खदेड़कर पकड़ने की खबर जैसे ही वायरलेस पर गूंजी, पूरे जयपुर और अजमेर संभाग के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की राजनीतिक और प्रशासनिक गंभीरता को देखते हुए नागौर के पुलिस अधीक्षक (SP) प्यारेलाल श्योराणा ने तुरंत कड़ा संज्ञान लिया और वे खुद देर रात भारी पुलिस जाब्ते और क्यूआरटी (QRT) टीमों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

एसपी प्यारेलाल श्योराणा ने खुद पकड़ी गई गाड़ी का मुआयना किया और नावां थाना अधिकारी को नाकेबंदी सख्त करने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ, जैसे ही यह खबर खींवसर, नागौर, कुचामन और डीडवाना के स्थानीय लोगों तक पहुंची, विधायक रेवंतराम डांगा के सैकड़ों समर्थक नावां थाने के बाहर और गोविंद टोल नाके के पास जुटना शुरू हो गए। समर्थकों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है और वे आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी तथा पूरी साजिश का पर्दाफाश करने की मांग पर अड़े हुए हैं।

चालक की शिकायत, संगीन धाराओं में मामला दर्ज

इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए विधायक रेवंतराम डांगा के निजी चालक की ओर से नावां थाना पुलिस को एक लिखित तहरीर दी गई है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात और चिन्हित संदिग्धों के खिलाफ जानलेवा हमले का प्रयास , कूट रचित तरीके से रास्ता रोकने और आपराधिक साजिश रचने की संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मौके से पकड़ी गई स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया है और उसमें सवार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

अब नागौर और डीडवाना-कुचामन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह महज एक सामान्य सड़क हादसा यानी 'रोड रेज' का मामला था, जिसमें गाड़ी टच होने के बाद विवाद बढ़ा, या फिर यह खींवसर की स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते विधायक रेवंतराम डांगा को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से रचा गया कोई सुनियोजित और जानलेवा हमला था? पुलिस अधिकारी टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज और हाईवे पर लगे अन्य कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रहे हैं ताकि पूरी कड़ियों को जोड़ा जा सके।

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Published on:

05 Jun 2026 03:36 pm

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