राजस्थान के BJP MLA रेवंतराम डांगा पर जानलेवा हमला, खुद 25 KM पीछा कर बदमाशों को दबोचा!

राजस्थान के नागौर जिले की खींवसर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रेवंतराम डांगा पर डीडवाना-कुचामन जिले के नावां क्षेत्र में जानलेवा हमले का प्रयास किया गया है। घटना उस समय हुई जब विधायक डांगा अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से क्षेत्र से गुजर रहे थे। गोविंद टोल नाके के समीप अचानक सामने आई एक तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी ने विधायक की कार को निशाना बनाते हुए जोरदार टक्कर मार दी। विधायक पक्ष की ओर से पुलिस को दी गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह कोई सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश नजर आ रही है। आरोप है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ हथियारों और लग्जरी गाड़ियों के साथ आए थे। जिस वक्त कैंपर गाड़ी ने विधायक की फॉर्च्यूनर को टक्कर मारी, ठीक उसी समय एक अन्य सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आगे चल रही थी, जो हमलावर कैंपर गाड़ी के लिए रास्ता साफ (एस्कॉर्ट) करने का काम कर रही थी।