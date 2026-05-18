ट्रिपल एक्शन: बजरी के अवैध स्टॉक किए नष्ट, अवैध खननकर्ताओं में मची खलबली, पुलिस, वन व खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस जवान और वनकर्मी मौजूद रहे। मंडरायल थानाधिकारी रामचंद्र रावत ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन ने चलाए गए अभियान के तहत पुलिस वन विभाग और खनिज विभाग की संयुक्त टीम के साथ चंबल घडिय़ाल प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान टीम गांव ईमरतापुरा पहुंची, जहां अवैध रूप से बड़ी मात्रा में बजरी का स्टॉक किया हुआ मिला। अधिकारियों ने मौके पर ही जेसीबी से बजरी के स्टॉकों को नष्ट कर दिया।