Karauli: 300 मीटर नीचे पहुंचा पानी, किसान बोले 10 HP तक के सोलर पंप पर मिले अनुदान

सरकार ने साढ़े सात एचपी तक क्षमता के सोलर पंप लगाने पर अनुदान देने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन भूमिगत जल स्तर की गिरावट को देखते हुए कम से कम दस एचपी तक के सोलर पंप लगाने की आवश्यकता है। ताकि अधिक गहराई से आसानी से पानी खींचा जा सके और सिंचाई बेहतर हो सके। सूत्रों के अनुसार दस एचपी तक के सोलर पंप भी सामान्यतया 300 मीटर तक ही पानी खींचने की क्षमता रखते हैं, जबकि जिले में जल स्तर डांग सहित अन्य कई जगहों पर इससे कहीं कम गहराई में मिलता है।, लेकिन जहां तीन सौ मीटर तक पानी मिल सकता है वहां दस एचपी क्षमता के सोलर पंप से सिंचाई का कार्य आसानी से हो सकता है।