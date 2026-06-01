Karauli DEO Elementary : इंतजार खत्म, स्थायीकरण की सौगात से 159 शिक्षकों में छाई खुशी, आदेश जारी

Karauli DEO Elementary : लम्बे इंतजार के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) कार्यालय ने तृतीय श्रेणी के 159 अध्यापक अध्यापिकाओं के स्थायीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे शिक्षकों को राहत मिली है। आदेश जारी होते ही शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई और विभिन्न शिक्षक संगठनों ने जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग का आभार जताया। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) करौली ने दो वर्ष का परिवीक्षा काल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने वाले तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 एवं लेवल-2 के वंचित शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश जारी किए हैं।