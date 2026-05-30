Karauli Development : करौली क्षेत्र में पुलिया निर्माण के लिए 2.20 करोड़ मंजूर, विधायक बोले- ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

Karauli Development : करौली के सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी पुलियाओं एवं बरसात के दौरान बाधित हो रहे आवागमन की समस्या के समाधान की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। क्षेत्र में विभिन्न पुलिया निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृति पर विधायक हंसराज मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।