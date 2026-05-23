करौली में दर्दनाक हादसा; कुएं की ढाय भरभराकर गिरी, दो सगे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम

मृतकों के मामा सियाराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके भांजे मुकेश और कमलेश कुएं की सफाई कर रहे थे। पूर्व में टूटे फर्मे के कारण गिरे मलबे को बाहर निकाला जा रहा था। इसी दौरान अचानक ढाय गिर गई और दोनों युवक मलबे में दब गए। थानाधिकारी अवजीत कुमार ने बताया कि परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।