Karauli: पांचना बांध परियोजना को 50 करोड़ की मंजूरी, 21 गांव और 39 ढाणियों तक पहुंचेगा पानी

जिला कलक्टर ने स्पष्ट किया कि यह बैठक केवल राज्य सरकार की बजट घोषणा के संदर्भ में आयोजित की गई थी, बैठक में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुरेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रमाशंकर शर्मा, एडीएम हेमराज परिडवाल, एएसपी महेश चंद, जिला परिषद सीईओ लखन सिंह सहित पांचना गुड़ला लिफ्ट संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धावाई, भानु प्रताप बैसला, हाकिम सिंह सहित अन्य सदस्य और किसान मौजूद रहे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में 1 मई को उसप्ताह में पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़न के आदेश दिए हुए हैं।