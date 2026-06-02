Rajasthan: कजाकिस्तान में बुझ गया घर का इकलौता चिराग, बेटे के डॉक्टर बनने सपना चकनाचूर, मां का रो-रोकर बुरा हाल

करौली। राजस्थान के हिण्डौनसिटी उपखंड के गांव सिंघान से घर का इकलौता बेटा डॉक्टर बनने का सपना लेकर कजाकिस्तान गया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजस्थान के 22 वर्षीय एमबीबीएस छात्र बृजराज मीणा की झील में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ, जब वह अपने दोस्त को बचाने के लिए झील में कूद गया। बेटे के शव के गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।