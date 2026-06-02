160 किलो के मरीज के पेट से निकाली 21 किलो की गांठ, एम्स जोधपुर में 8.30 घंटे चली जटिल सर्जरी

एम्स जोधपुर के कार्यकारी निदेशक प्रो जीडी पुरी ने बताया कि पेट में लगातार भारीपन, बिना कारण वजन घटना, थोड़ी मात्रा में भोजन के बाद पेट भर जाना, लगातार पेट या पीठ दर्द, कब्ज की शिकायत या पेट में गांठ महसूस होना ऐसे संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मोटापे से ग्रस्त मरीजों में ट्यूमर की पहचान देर से होने की आशंका अधिक रहती है। यह उपलब्धि न केवल चिकित्सा क्षेत्र में नई मिसाल है बल्कि जटिल मामलों के उपचार में विशेषज्ञों की क्षमता और टीमवर्क का भी सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करती है।