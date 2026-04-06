6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Laughing Epilepsy Treatment: बिना वजह आती थी हंसी, निकली गंभीर बीमारी! AIIMS जोधपुर ने किया इस दुर्लभ बीमारी का इलाज

Laughing Epilepsy Treatment: AIIMS जोधपुर ने लाफिंग एपिलेप्सी से पीड़ित 4 बच्चों का सफल इलाज किया। जानिए इस दुर्लभ बीमारी और नई तकनीक के बारे में।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Dimple Yadav

Apr 06, 2026

Laughing Epilepsy Treatment

Laughing Epilepsy Treatment (photo- gemini ai)

Laughing Epilepsy Treatment: अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences Jodhpur) ने एक बड़ी मेडिकल सफलता हासिल की है। यहां डॉक्टरों ने लाफिंग एपिलेप्सी यानी हंसी वाली मिर्गी से पीड़ित चार बच्चों का सफल इलाज किया है। यह एक बहुत ही दुर्लभ और परेशान करने वाली बीमारी है, जिसमें बच्चों को बिना किसी वजह के अचानक हंसी के दौरे पड़ते हैं।

क्या होती है लाफिंग एपिलेप्सी?

लाफिंग एपिलेप्सी, जिसे मेडिकल भाषा में gelastic seizures कहा जाता है, एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मरीज को अचानक हंसी आने लगती है, लेकिन इसका खुशी या मजाक से कोई लेना-देना नहीं होता। यह समस्या दिमाग में होने वाली असामान्य इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से होती है। कई मामलों में यह दिमाग के एक हिस्से, जिसे hypothalamus कहते हैं, में छोटी सी गांठ (hypothalamic hamartoma) के कारण होती है।

बच्चों के लिए क्यों मुश्किल है यह बीमारी?

इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को दिन में 10–20 बार तक दौरे पड़ सकते हैं। इससे उनकी पढ़ाई, खेलकूद और सामान्य जीवन पर बुरा असर पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आम मिर्गी की दवाएं इस पर अक्सर असर नहीं करतीं। साथ ही, दिमाग के अंदर गहराई में होने की वजह से इसका ऑपरेशन भी जोखिम भरा होता है।

कैसे हुआ इलाज?

AIIMS जोधपुर के डॉक्टरों ने एक एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे stereotactic radiofrequency ablation कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर की मदद से दिमाग में समस्या वाली जगह को सटीक ढूंढा जाता है। एक छोटा सा कट लगाकर पतली प्रोब अंदर डाली जाती है। फिर हीट एनर्जी से उस खराब टिश्यू को खत्म किया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ओपन ब्रेन सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे खतरा और रिकवरी टाइम दोनों कम हो जाते हैं।

चौंकाने वाले नतीजे

इस इलाज के रिजल्ट काफी शानदार रहे। चारों बच्चों की सर्जरी सफल रही। कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आई। 48 घंटे के अंदर बच्चों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सबसे अहम बात ये है कि अब उन्हें दौरे नहीं पड़ रहे है। यह उनके परिवारों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है।

भारत में बढ़ती मेडिकल ताकत

यह उपलब्धि दिखाती है कि भारत में अब एडवांस इलाज तेजी से उपलब्ध हो रहा है। AIIMS जोधपुर राजस्थान का पहला और देश का दूसरा ऐसा AIIMS बन गया है जहां यह खास इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर इस बीमारी को समय पर पहचान लिया जाए, तो बच्चों को बड़ी परेशानियों से बचाया जा सकता है। बार-बार दौरे पड़ने से दिमाग के विकास और व्यवहार पर असर पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Cicada vs Omicron: पुराने कोविड स्ट्रेन से कितना अलग है नया वायरस, जानें कौन ज्यादा खतरनाक और क्यों?
स्वास्थ्य
Cicada vs Omicron

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Apr 2026 03:25 pm

Hindi News / Health / Laughing Epilepsy Treatment: बिना वजह आती थी हंसी, निकली गंभीर बीमारी! AIIMS जोधपुर ने किया इस दुर्लभ बीमारी का इलाज

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Spicy Food Benefits: क्या तीखा खाना बढ़ाता है उम्र? मिर्च खाने के फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

Spicy Food Benefits
स्वास्थ्य

क्या आप दिनभर बैठे रहते हैं? ये आदत चुपचाप बढ़ा सकती है Heart Attack का खतरा! डॉक्टर ने बताए बचने के उपाय

Heart Attack
स्वास्थ्य

अमेरिका से लेकर भारत तक Cicada की दस्तक, इस वायरस से बच्चों को बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

cicada variant children
स्वास्थ्य

Cicada vs Omicron: पुराने कोविड स्ट्रेन से कितना अलग है नया वायरस, जानें कौन ज्यादा खतरनाक और क्यों?

Cicada vs Omicron
स्वास्थ्य

भारतीयों में Heart Attack का खतरा पहचानने में फेल हो रहे रिस्क कैलकुलेटर, 80% केस में नहीं मिला अलर्ट, स्टडी में खुलासा

heart attack symptoms
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.