Laughing Epilepsy Treatment: बिना वजह आती थी हंसी, निकली गंभीर बीमारी! AIIMS जोधपुर ने किया इस दुर्लभ बीमारी का इलाज

AIIMS जोधपुर के डॉक्टरों ने एक एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे stereotactic radiofrequency ablation कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर की मदद से दिमाग में समस्या वाली जगह को सटीक ढूंढा जाता है। एक छोटा सा कट लगाकर पतली प्रोब अंदर डाली जाती है। फिर हीट एनर्जी से उस खराब टिश्यू को खत्म किया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ओपन ब्रेन सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे खतरा और रिकवरी टाइम दोनों कम हो जाते हैं।