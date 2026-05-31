Tobacco Side Effects on Bones: सिगरेट और गुटखा आपकी हड्डियों को चुपचाप कमजोर बना रहे हैं, रूमेटोलॉजिस्ट ने बताया कैसे

World No Tobacco Day 2026: जब भी कोई सिगरेट का धुआं उड़ाता है या जेब से निकालकर गुटखा चबाता है, तो उसे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कैंसर ही तो होगा। लेकिन आज वर्ल्ड नो टोबैको डे पर डॉक्टर ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप अपनी सिगरेट फेंक देंगे। तंबाकू सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि आपके पूरे शरीर के ढांचे को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है।