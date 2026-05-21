Autoimmune Disease Symptoms: जब शरीर खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगे! डॉक्टर से जानिए ऑटोइम्यून आर्थराइटिस के संकेत

Arthritis Warning Signs: अक्सर लोग जोड़ों के दर्द को बढ़ती उम्र, कमजोरी या ज्यादा काम का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार यह दर्द किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक, अगर शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से खुद ही जोड़ों और शरीर के स्वस्थ हिस्सों पर हमला करने लगे, तो इसे ऑटोइम्यून आर्थराइटिस (Autoimmune Arthritis) कहा जाता है।