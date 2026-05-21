Thyroid and Blood Pressure: बार-बार बढ़ रहा है ब्लड प्रेशर? डॉक्टर ने बताया- थायरॉयड का हो सकता है संकेत

सही समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत दोनों को बेहतर किया जा सकता है। इलाज में थायरॉयड हार्मोन की दवाइयां, हेल्दी डाइट, नियमित एक्सरसाइज और समय-समय पर जांच शामिल होती है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बार-बार बढ़ रहा है और साथ में थकान, वजन बढ़ना या ज्यादा ठंड लगने जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। समय रहते जांच और इलाज गंभीर हार्ट समस्याओं के खतरे को कम कर सकता है।