Miscarriage in Healthy Women: स्वस्थ प्रेगनेंट महिलाओं में भी क्यों हो जाता है मिसकैरेज? वैज्ञानिकों ने खोजी नई वजह

जर्नल Nature में प्रकाशित हुई स्टडी में हाल ही में वैज्ञानिकों ने करीब 1.4 लाख IVF एम्ब्रायो (भ्रूण) के जेनेटिक डेटा का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि कई भ्रूणों में क्रोमोसोम की संख्या सामान्य नहीं थी। इस स्थिति को एनेयूप्लॉइडी कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो शरीर की कोशिकाओं में क्रोमोसोम ज्यादा या कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भ्रूण सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी शुरुआती महीनों में खत्म हो सकती है।