Hair Thinning Reasons: 20 की उम्र में ही पतले और कमजोर हो रहे बाल; डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें कारण

Hair Thinning at Young Age: आजकल कम उम्र में बाल पतले होने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। कई लोग 20 की उम्र में ही शिकायत करने लगते हैं कि बालों की घनत्व कम हो रही है, हेयरलाइन पीछे जा रही है या स्कैल्प दिखने लगी है। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. सु ने बताया है कि पहले 40 की उम्र के बाद ऐसा देखने को मिलता था लेकिन अब 20 से 25 की उम्र में भी ये बहुत आम हो गया है। बाल पतले होने के पीछे सिर्फ एक कारण जिम्मेदार नहीं, बल्कि शरीर के अंदर हो रहे बदलाव, लाइफस्टाइल और फैमिली हिस्ट्री भी बड़ी भूमिका निभाती है।