Jaw Tightness Causes: सिर के पीछे दर्द, कान में दबाव और जबड़े में जकड़न? डेंटिस्ट ने बताए अकल दाढ़ दे सकती है ये 7 संकेत

डॉ. मुकेश कुमार, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन और डेंटल सर्जन के मुताबिक, अकल दाढ़ आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र के बीच निकलती है। अगर मुंह में जगह कम हो, तो यह दाढ़ टेढ़ी बढ़ने लगती है और आसपास की नसों पर दबाव डालती है। यही वजह है कि दर्द सिर्फ दांतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सिर, कान और जबड़े तक पहुंच सकता है।