बिना मेडिकल सलाह नींद और तनाव दूर करने वाली मैग्नीशियम टॉफियां खाना कितना सुरक्षित? डॉक्टर से जानिए इसके साइड इफेक्ट

Magnesium Side Effects: आजकल सोशल मीडिया पर मैग्नीशियम टॉफियां (Magnesium Gummies) काफी वायरल हो रही हैं। इन्हें बेहतर नींद, कम तनाव, मांसपेशियों को आराम और शरीर को रिलैक्स करने वाला सप्लीमेंट बताया जा रहा है। रंग-बिरंगी कैंडी जैसी दिखने वाली ये Gummies लोगों को काफी आकर्षित कर रही हैं और कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के इन्हें रोज खाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि मैग्नीशियम टॉफियां कोई साधारण टॉफी नहीं हैं और इन्हें बिना जरूरत लेना नुकसानदायक हो सकता है।