पीठ दर्द, अचानक Diabetes और तेजी से वजन घटना, डॉक्टर ने बताया ये छोटे संकेत हो सकते हैं Pancreatic Cancer की चेतावनी

अगर परिवार में किसी करीबी रिश्तेदार को पैनक्रिएटिक कैंसर रहा हो, तो खतरा कई गुना बढ़ सकता है। डॉक्टर जेनेटिक काउंसलिंग और नियमित जांच की सलाह देते हैं। अग्न्याशय की पुरानी सूजन (क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस) भी बड़ा रिस्क फैक्टर लंबे समय तक पैनक्रियाज में सूजन रहना यानी अग्न्याशय की पुरानी सूजन भी आगे चलकर कैंसर का कारण बन सकता है। अगर लगातार वजन कम हो रहा हो, भूख कम लग रही हो, पीठ दर्द बना रहे या अचानक डायबिटीज हो जाए, तो डॉक्टर से जांच जरूर करवानी चाहिए। समय रहते पहचान ही इस खतरनाक कैंसर से बचाव का सबसे बड़ा तरीका है।