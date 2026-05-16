कैंसर विशेषज्ञ ने बताया एंग्जायटी और कैंसर का संबंध, जानें कौनसी बीमारियों का खतरा ज्यादा

Anxiety Affects Body: अक्सर हमें लगता है कि ज्यादा टेंशन लेने का असर सिर्फ दिमाग पर पड़ता है, लेकिन सच ये है कि एंग्जायटी यानी हर समय चिंता में रहना पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। कैंसर एक्सपर्ट डॉ. तरंग कृष्णा का कहना है कि अगर कोई इंसान लंबे समय तक टेंशन में रहता है, तो इसका असर शरीर पर कैंसर के रूप में दिखने लगता है। यहां तक कि कुछ गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। आइए समझते हैं कैसे?