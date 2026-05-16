World Hypertension Day 2026: दुनिया में 1.4 अरब लोग हाई BP के शिकार, फिजिशियन ने कहा- इन आदतों को सुधारकर करें बचाव

जो लोग सिगरेट या शराब का सेवन करते हैं, उनके लिए हाई बीपी का खतरा दोगुना हो जाता है। सिगरेट में मौजूद निकोटीन शरीर के अंदर जाते ही नसों को सिकोड़ देता है, जिससे खून को बहने के लिए कम जगह मिलती है और दबाव अचानक बढ़ जाता है। वहीं, शराब का ज्यादा सेवन दिल की धड़कन को अनियंत्रित करता है। इन्हें छोड़कर आप अपने दिल और किडनी दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं।