रोज की डाइट में शामिल करें ये चीजें, डॉक्टर ने बताया Blood Pressure रह सकता है कंट्रोल

इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञडॉ. टी. पी. शर्मा के मुताबिक, आजकल कम उम्र में भी हाई बीपी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में खानपान में बदलाव बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि दाल और सोया प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं और ये हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। अगर इन्हें संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जाए, तो ब्लड प्रेशर के साथ-साथ वजन और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है।