Hantavirus Cruise: अमेरिकी यात्री की जुबानी, क्वारंटीन के अंदर बिताए जिंदगी-मौत के 42 दिनों की कहानी

Hantavirus Cruise: समंदर की लहरों पर छुट्टियां बिताने का सपना कब एक खौफनाक मंजर में बदल जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। एक आलीशान क्रूज शिप पर जब हंता वायरस ने दस्तक दी, तो वहां सवार यात्रियों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अमेरिका के रहने वाले जैक रोसमरीन भी इसी क्रूज पर सवार थे, सीबीएस न्यूज के साथ बातचीत में बताया कि वे एक बेहद कड़े क्वारंटाइन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि कैसे वह क्रूज एक चलते-फिरते कैदखाने जैसा महसूस होने लगा था।