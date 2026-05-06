ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, हो सकता है फायदा

Blood Pressure Diet Plan: बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आज के समय में एक छिपा हुआ दुश्मन है जो धीरे-धीरे हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है। अक्सर लोग बीपी बढ़ते ही घबराकर ढेर सारी दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। दवा तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन असली इलाज तो आपकी रसोई में ही छिपा है। अगर आप अपने खाने में थोड़ा फेरबदल कर लें, तो बीपी को घर बैठे कंट्रोल किया जा सकता है। आइए डॉक्टर सुनील त्रिपाठी( MBBS, MD) से जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में जो बीपी के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।