6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

मल्टीपल स्केलेरोसिस की बीमारी महिलाओं को क्यों होती है ज्यादा? वैज्ञानिकों ने बताई वजह

Multiple Sclerosis: मल्टीपल स्केलेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम नसों को नुकसान पहुंचाने लगता है। लंबे समय से यह रहस्य था कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को यह बीमारी 3 से 4 गुना ज्यादा क्यों होती है। अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि महिलाओं के X क्रोमोसोम में मौजूद एक खास तरह का अणु इस खतरे को बढ़ा देता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

May 06, 2026

Multiple Sclerosis

Multiple Sclerosis (Image- gemini)

Multiple Sclerosis: हमारी नसें बिजली के तारों की तरह होती हैं, जिन पर सुरक्षा के लिए प्लास्टिक जैसी एक परत चढ़ी होती है। MS की बीमारी में हमारा शरीर गलती से इसी परत को दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देता है। सालों तक डॉक्टर इसके पीछे सिर्फ हार्मोन्स को जिम्मेदार मानते थे, लेकिन अब एक नई रिसर्च ने बताया है कि इसका असली कारण महिलाओं के जींस के अंदर छिपा हुआ है।

महिलाओं को क्यों होता है ज्यादा?

इंसान के शरीर की बनावट क्रोमोसोम पर टिकी होती है। पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम (XY) होता है, जबकि महिलाओं में दो X क्रोमोसोम (XX) होते हैं। कुदरती तौर पर, महिलाओं के शरीर में एक X क्रोमोसोम को शांत रहना पड़ता है ताकि प्रोटीन का संतुलन बना रहे। इस काम को करने के लिए शरीर Xist नाम का एक विशेष अणु बनाता है।

कोलोराडो विश्वविद्यालय के एंशुट्ज़ मेडिकल कैंपस के मुताबिक, यह Xist अणु जब खास प्रोटीनों के साथ जुड़ता है, तो यह शरीर के अंदर एक अजीब तरह की हलचल पैदा कर देता है। ये गुच्छे इम्यून सिस्टम को भ्रमित कर देते हैं। यह प्रक्रिया केवल महिलाओं के शरीर में होती है, इसलिए उनका इम्यून सिस्टम पुरुषों की तुलना में अधिक 'हाइपर' हो जाता है और अपनी ही नसों पर हमला करने का जोखिम बढ़ जाता है।

क्या है यह नई खोज?

अब तक MS का इलाज केवल लक्षणों को दबाने या नसों की सूजन कम करने तक सीमित था। लेकिन अब जब वैज्ञानिकों को यह पता चल गया है कि Xist अणु ही असली विलेन है, तो भविष्य में ऐसी दवाएं बनाना मुमकिन होगा जो सीधे इस प्रक्रिया को रोक सकें। यह खोज न केवल MS, बल्कि महिलाओं में होने वाली अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों जैसे ल्यूपस और रुमेटीइड अर्थराइटिस को समझने में भी मदद करेगी।

डॉक्टरों की राय और भविष्य की उम्मीद

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह खोज चिकित्सा जगत में एक बड़ा मोड़ है। इससे भविष्य में महिलाओं के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की राह खुलेगी, यानी ऐसी दवाएं जो खास तौर पर महिलाओं के जेनेटिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। यह न केवल बीमारी को बढ़ने से रोकेगा, बल्कि मरीजों को एक बेहतर और दर्दमुक्त जीवन जीने में मदद करेगा।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

आप भारत में रहते हैं तो गर्मी में दही बिलकुल न खाएं! अभी जानें क्यों हेल्थ कोच ने कही ये बात
स्वास्थ्य
Curd In Summer

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

06 May 2026 04:07 pm

Hindi News / Health / मल्टीपल स्केलेरोसिस की बीमारी महिलाओं को क्यों होती है ज्यादा? वैज्ञानिकों ने बताई वजह

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

चिकन धोने का गलत तरीका आपको कर सकता है बीमार, जानें सही तरीका

Chicken Washing Risks
स्वास्थ्य

गर्मियों में बेल खाने के फायदे हैं अनेक? डाइटिशियन ने बताया

Bael Fruit Benefits in Summer
स्वास्थ्य

हाई ब्लड प्रेशर कम करने में विटामिन-डी कितना असरदार? जानें क्या है रिसर्च

Vitamin D and Blood Pressure
स्वास्थ्य

ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, हो सकता है फायदा

Blood Pressure Diet Plan
स्वास्थ्य

Air Fryer का इस्तेमाल रोज करना सही है या गलत? डॉक्टर से जानिए ये 3 बातें

air fryer side effects
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.