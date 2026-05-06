मल्टीपल स्केलेरोसिस की बीमारी महिलाओं को क्यों होती है ज्यादा? वैज्ञानिकों ने बताई वजह

अब तक MS का इलाज केवल लक्षणों को दबाने या नसों की सूजन कम करने तक सीमित था। लेकिन अब जब वैज्ञानिकों को यह पता चल गया है कि Xist अणु ही असली विलेन है, तो भविष्य में ऐसी दवाएं बनाना मुमकिन होगा जो सीधे इस प्रक्रिया को रोक सकें। यह खोज न केवल MS, बल्कि महिलाओं में होने वाली अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों जैसे ल्यूपस और रुमेटीइड अर्थराइटिस को समझने में भी मदद करेगी।