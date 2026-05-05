आप भारत में रहते हैं तो गर्मी में दही बिलकुल न खाएं! अभी जानें क्यों हेल्थ कोच ने कही ये बात

Curd In Summer: गर्मी आते ही हम सब दही खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि यह जीभ पर ठंडा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दही की तासीर असल में गर्म होती है? आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता के अनुसार, दही शरीर के अंदर जाकर भारीपन और गर्मी पैदा कर सकता है। आज के विज्ञान की नजर से देखें तो दही का एसिडिक नेचर हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ती है। आइए हेल्थ और वेलनेस कोच ईशा लल्ल से समझते है क्यों गर्मियों में दही नहीं खाना चाहिए?