गलत तरीके से पानी पीना पड़ सकता है भारी,एक्सपर्ट्स बोले पानी पियो नहीं खाओ! जानें घूंट-घूंट कर पानी पीना क्यों है जरूरी

Right Way to Drink Water: पानी ही जीवन है, ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गलत तरीके से पानी पीना आपकी सेहत बिगाड़ सकता है? आजकल कई हेल्थ एक्सपर्ट्स और आयुर्वेद की रिपोर्ट्स यह कह रही हैं कि हमें पानी पीना नहीं चाहिए बल्कि खाना चाहिए। इसका मतलब है कि पानी को मुंह में कुछ सेकंड रखकर, उसे लार (saliva) के साथ मिलाकर धीरे-धीरे अंदर उतारना चाहिए। अगर आप भी खड़े होकर या एक बार में पूरा गिलास गटक जाते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है।