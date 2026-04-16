Morning Water Tips: सुबह खाली पेट ढेर सारा पानी पीना है गलत, फिटनेस कोच की चेतावनी! डॉक्टर से जानें सच

फिटनेस कोच प्रियंक मेहता के अनुसार, जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा शरीर अलर्ट मोड में होता है, सुबह जागने के 30 से 35 मिनट तक कोर्टिसोल (Cortisol) हार्मोन सक्रिय रहता है। जब हम खाली पेट बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो हमारा पेट तेजी से फैलने लगता है, जब पेट फैलता है तो हमारे नर्वस सिस्टम को तेजी से सिग्नल मिलते है इसके कारण हमारा दिमाग ओवर अलर्ट मोड और चला जाता है, यही कारण है की सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने से हमारा शरीर में तनाव का स्तर बढ़ जाता है।