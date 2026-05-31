Breast Cancer Gene Test: ब्रेस्ट कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत! इस जीनोमिक टेस्ट से लाखों महिलाओं को नहीं पड़ेगी कीमो की जरूरत

इस रिसर्च में यूके, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के 4,429 मरीजों को शामिल किया गया था। इन सभी को सबसे सामान्य प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर था। जिन मरीजों का टेस्ट स्कोर कम (लो रिस्क) आया, उन्हें दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को कीमोथेरेपी दी गई और दूसरे ग्रुप को बिना कीमो के सिर्फ हार्मोन की दवाएं दी गईं। पांच साल बाद देखा गया कि कीमो लेने वाले 95% मरीज ठीक थे, वहीं बिना कीमो वाले मरीजों में भी ठीक होने की दर 94% रही। यह मामूली अंतर साबित करता है कि जिन मरीजों का स्कोर कम आता है, उन्हें कीमोथेरेपी देने का कोई फायदा नहीं होता। यानी उन्हें बिना वजह इस दर्द से गुजारा जाता है।