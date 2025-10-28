Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Breast Cancer Risk : लाइफ स्टाइल के ये आसान बदलाव ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं

Lifestyle Habits Reduce Breast Cancer Risk : ब्रेस्ट कैंसर से बचाव संभव है! रोजाना की स्वस्थ आदतें जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद, तनाव प्रबंधन और समय-समय पर जांच ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकती हैं। जानें कैसे छोटी-छोटी चीजें बड़ा फर्क ला सकती हैं।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Manoj Vashisth

Oct 28, 2025

breast cancer risk

breast cancer risk : ब्रेस्ट कैंसर को शुरू होने से पहले हराएं (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Lifestyle Habits Reduce Breast Cancer Risk : महिलाओं में कैंसर, खासकर ब्रेस्ट कैंसर आम है लेकिन ज्यादातर को रोका जा सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि स्वस्थ भोजन करना, सक्रिय रहना, अच्छी नींद लेना, तनाव प्रबंधन और नियमित जांच जैसी साधारण रोजाना की आदतें जोखिम को काफी कम कर सकती हैं और महिलाओं को स्वस्थ, मजबूत और जीवन में अधिक आत्मविश्वासी रहने में मदद कर सकती हैं।

ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) दुनिया भर में महिलाओं में सबसे जयदा पाया जाने वाला कैंसर बना हुआ है। फिर भी यह सबसे ज्यादा रोकथाम योग्य कैंसरों में से एक है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि लगभग 70 प्रतिशत जोखिम कारक रोजाना की लाइफ स्टाइल से उत्पन्न होते हैं, जिसका अर्थ है कि जागरूकता, सक्रियता और संतुलित जीवनशैली दीर्घकालिक स्तन स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) हर साल लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है। और हालांकि पारिवारिक इतिहास अपनी भूमिका निभाता है, विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर जोखिम आपके हाथों में है। ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 70 प्रतिशत जोखिम कारक जीलाइफ स्टाइल से जुड़े होते हैं। हम रोजाना जो छोटी-छोटी चीजें करते हैं, हमारा खान-पान, हमारी गतिविधियां और हमारी सोच, ये सब मिलकर हमारी मुश्किलें बदल सकती हैं।

ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचाव करें | How to Prevent Breast Cancer

रोजाना की गतिविधि केवल फिटनेस के बारे में नहीं है यह एक दवा है। नियमित शारीरिक गतिविधि - सप्ताह में लगभग 150 मिनट - एस्ट्रोजन और इंसुलिन जैसे हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करती है, जो कैंसर के विकास से जुड़े हैं। चाहे पार्क में टहलना हो, काम से पहले योग करना हो, या थोड़ी साइकिलिंग करना हो, गतिविधि इम्युनिटी को मजबूत करती है और सूजन को कम करती है। व्यायाम शरीर के भीतर एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाता है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमारे पास सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है।

ऐसा खाना खाइए जो आपको हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए

रंगीन भोजन आपकी सुरक्षा है

चमकीले फल और सब्ज़ियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं जो हमारी कोशिकाओं की रक्षा करती हैं, जबकि साबुत अनाज, मेवे और जैतून का तेल प्राकृतिक रूप से हार्मोन को संतुलित करते हैं। सैल्मन या अलसी जैसे ओमेगा-3 स्रोत सूजन-रोधी जादू प्रदान करते हैं। हमारा भोजन दवा बन सकता है। ये जितना ज्यादा प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर होगा, स्तन स्वास्थ्य के लिए उतना ही बेहतर होगा।

आहार संबंधी जोखिमों को कम करें

अब समय आ गया है कि सुविधा की जगह जागरूकता अपनाई जाए। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चीनी, रेड मीट और शराब का सेवन कम करने से दीर्घकालिक कैंसर का खतरा कम हो सकता है। छोटे-छोटे बदलाव भी - जैसे हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ शामिल करना या मीठे की जगह ताज़े फल खाना - समय के साथ स्पष्ट बदलाव ला सकते हैं। डॉ. चिंगिली कहती हैं, "शरीर पूर्णता से नहीं, बल्कि निरंतरता से फलता-फूलता है।"

मन, मेटाबॉलिज्म और बॉडी बैलेंस

भावनात्मक सेहत कोई ऐशो-आराम नहीं, बल्कि जरूरत है। ज्यादा तनाव, कम नींद और दिनभर की भागदौड़ हमारे उन हार्मोन्स को बिगाड़ देती है जो हमें फिट रखते हैं। इसलिए, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और थोड़ा आराम भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छा खाना या एक्सरसाइज़। जब दिमाग शांत होता है, तो शरीर भी हल्का और लचीला महसूस करता है।

नियमित जांच से जान बचती है

कोई भी लाइफ स्टाइल की योजना सतर्कता के बिना पूरी नहीं होती। नियमित स्व-परीक्षण, समय पर जांच और जरूरत पड़ने पर आनुवंशिक परीक्षण चेतावनी के संकेतों को जल्दी पकड़ने में मदद करते हैं। जागरूकता ही सशक्तिकरण है। स्क्रीनिंग से महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य स्थिति की जिम्मेदारी खुद उठाने का आत्मविश्वास मिलता है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें

Atrial Cardiomyopathy : ATCM क्या है? जानिए वह छिपी हुई हार्ट की बीमारी जो अचानक स्ट्रोक का कारण बन सकती है
स्वास्थ्य
Atrial Cardiomyopathy, ATCM

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

28 Oct 2025 12:14 pm

Hindi News / Lifestyle News / Breast Cancer Risk : लाइफ स्टाइल के ये आसान बदलाव ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Roti Eating Benefits: रोटी का हर निवाला है सेहत के लिए फायदेमंद,जानिए इसमें छिपे प्रोटीन और सेहत के 5 बेहतरीन लाभ

Health benefits of roti,Protein in roti,Roti ke fayde,
लाइफस्टाइल

Signs of Pancreatic Cancer: पैरों की परेशानियों के पीछे छिपा हो सकता है पैंक्रियाटिक कैंसर, इन लक्षणों को पहचानें

Pancreatic Cancer,pancreatic cancer causes,Pancreatic Cancer symptoms,
स्वास्थ्य

बिहार के वायरल दबंग नेता Anant Singh की संपत्ति करोड़ों में, तीन लग्जरी कार, जानिए और क्या-क्या है इनके पास

Anant Singh
लाइफस्टाइल

Winter Kadha For Women: सर्दी में इम्‍यून‍िटी बढ़ाने के लिए महिलाएं पी सकती हैं ये आयुर्वेदिक काढ़ा

Kadha Recipe for Winter Wellness,Winter Ayurvedic Detox Drink,Women’s Winter Health Ayurveda,
लाइफस्टाइल

Kareena Kapoor Beauty Secrets: करीना कपूर करती हैं ऐसा, गीले पेपर से पाएं ग्लोइंग स्किन, जानिए कैसे

Kareena kapoor skin care, Kareena kapoor beauty tips,
ब्यूटी टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.