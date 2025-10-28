Breast Cancer Risk : लाइफ स्टाइल के ये आसान बदलाव ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं

रोजाना की गतिविधि केवल फिटनेस के बारे में नहीं है यह एक दवा है। नियमित शारीरिक गतिविधि - सप्ताह में लगभग 150 मिनट - एस्ट्रोजन और इंसुलिन जैसे हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करती है, जो कैंसर के विकास से जुड़े हैं। चाहे पार्क में टहलना हो, काम से पहले योग करना हो, या थोड़ी साइकिलिंग करना हो, गतिविधि इम्युनिटी को मजबूत करती है और सूजन को कम करती है। व्यायाम शरीर के भीतर एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाता है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमारे पास सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है।