Breast Cancer Risk : लाइफ स्टाइल के ये आसान बदलाव ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं

breast cancer risk : ब्रेस्ट कैंसर को शुरू होने से पहले हराएं
Lifestyle Habits Reduce Breast Cancer Risk : महिलाओं में कैंसर, खासकर ब्रेस्ट कैंसर आम है लेकिन ज्यादातर को रोका जा सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि स्वस्थ भोजन करना, सक्रिय रहना, अच्छी नींद लेना, तनाव प्रबंधन और नियमित जांच जैसी साधारण रोजाना की आदतें जोखिम को काफी कम कर सकती हैं और महिलाओं को स्वस्थ, मजबूत और जीवन में अधिक आत्मविश्वासी रहने में मदद कर सकती हैं।
ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) दुनिया भर में महिलाओं में सबसे जयदा पाया जाने वाला कैंसर बना हुआ है। फिर भी यह सबसे ज्यादा रोकथाम योग्य कैंसरों में से एक है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि लगभग 70 प्रतिशत जोखिम कारक रोजाना की लाइफ स्टाइल से उत्पन्न होते हैं, जिसका अर्थ है कि जागरूकता, सक्रियता और संतुलित जीवनशैली दीर्घकालिक स्तन स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) हर साल लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है। और हालांकि पारिवारिक इतिहास अपनी भूमिका निभाता है, विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर जोखिम आपके हाथों में है। ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 70 प्रतिशत जोखिम कारक जीलाइफ स्टाइल से जुड़े होते हैं। हम रोजाना जो छोटी-छोटी चीजें करते हैं, हमारा खान-पान, हमारी गतिविधियां और हमारी सोच, ये सब मिलकर हमारी मुश्किलें बदल सकती हैं।
रोजाना की गतिविधि केवल फिटनेस के बारे में नहीं है यह एक दवा है। नियमित शारीरिक गतिविधि - सप्ताह में लगभग 150 मिनट - एस्ट्रोजन और इंसुलिन जैसे हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करती है, जो कैंसर के विकास से जुड़े हैं। चाहे पार्क में टहलना हो, काम से पहले योग करना हो, या थोड़ी साइकिलिंग करना हो, गतिविधि इम्युनिटी को मजबूत करती है और सूजन को कम करती है। व्यायाम शरीर के भीतर एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाता है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमारे पास सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है।
चमकीले फल और सब्ज़ियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं जो हमारी कोशिकाओं की रक्षा करती हैं, जबकि साबुत अनाज, मेवे और जैतून का तेल प्राकृतिक रूप से हार्मोन को संतुलित करते हैं। सैल्मन या अलसी जैसे ओमेगा-3 स्रोत सूजन-रोधी जादू प्रदान करते हैं। हमारा भोजन दवा बन सकता है। ये जितना ज्यादा प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर होगा, स्तन स्वास्थ्य के लिए उतना ही बेहतर होगा।
अब समय आ गया है कि सुविधा की जगह जागरूकता अपनाई जाए। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चीनी, रेड मीट और शराब का सेवन कम करने से दीर्घकालिक कैंसर का खतरा कम हो सकता है। छोटे-छोटे बदलाव भी - जैसे हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ शामिल करना या मीठे की जगह ताज़े फल खाना - समय के साथ स्पष्ट बदलाव ला सकते हैं। डॉ. चिंगिली कहती हैं, "शरीर पूर्णता से नहीं, बल्कि निरंतरता से फलता-फूलता है।"
भावनात्मक सेहत कोई ऐशो-आराम नहीं, बल्कि जरूरत है। ज्यादा तनाव, कम नींद और दिनभर की भागदौड़ हमारे उन हार्मोन्स को बिगाड़ देती है जो हमें फिट रखते हैं। इसलिए, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और थोड़ा आराम भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छा खाना या एक्सरसाइज़। जब दिमाग शांत होता है, तो शरीर भी हल्का और लचीला महसूस करता है।
कोई भी लाइफ स्टाइल की योजना सतर्कता के बिना पूरी नहीं होती। नियमित स्व-परीक्षण, समय पर जांच और जरूरत पड़ने पर आनुवंशिक परीक्षण चेतावनी के संकेतों को जल्दी पकड़ने में मदद करते हैं। जागरूकता ही सशक्तिकरण है। स्क्रीनिंग से महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य स्थिति की जिम्मेदारी खुद उठाने का आत्मविश्वास मिलता है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
