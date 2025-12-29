Rajasthani Food Ideas: नए साल पर राजस्थान घूमने का है प्लान? तो इन 4 शहरों में ये खास डिशेज खाना न भूलें

Rajasthani Famous Food Ideas | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Rajasthani Food Ideas: नए साल का स्वागत हर कोई खास अंदाज में करना चाहता है। अगर आप न्यू ईयर 2026 की शुरुआत राजस्थान के रेतीले धोरों या ऐतिहासिक किलों के बीच करने का फैसला किया है, तो आपकी यह ट्रिप बिना 'राजस्थानी स्वाद' के अधूरी हो सकती है। राजस्थान की यात्रा सिर्फ महलों को देखने पर ही पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि यहां की हर एक गली में नया जायका छिपा है। जोधपुर के तीखे मसालों से लेकर जयपुर की शाही मिठास तक, हम आपके लिए लाए है ऐसे फुड़, जो आपकी न्यू ईयर ट्रिप को स्वाद से भर सकते हैं।
जयपुर में नए साल की ठंडी सुबह की शुरुआत यहां के ट्रेडिशनल नाश्ते के साथ करना सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है। जयपुर सिटी गरमा-गरम और खस्ता प्याज की कचौड़ी यहां की असली पहचान मानी जाती है। इसके अलावा, नए साल के जश्न में मिठास घोलने के लिए जयपुर का मशहूर पनीर घेवर को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यदि आप मांसाहारी खाने के शौकीन है, तो यहां का तीखा और चटपटा लाल मांस आपके न्यू ईयर डिनर को यादगार और जायकेदार बना देगा।
जोधपुर अपने खास मसालों और अलग टेस्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जहां का स्ट्रीट फूड आपको अपना दीवाना बना देगा। यहां की सड़कों पर मिलने वाला बड़ा और तीखा मिर्ची वड़ा नए साल की पिकनिक के लिए एकदम सही चॉइस है। मीठे के शौकीन लोगों के लिए यहां की मावा कचोरी एक शाही ट्रीट है, जो खोये और ड्राई फ्रूट्स से भरपूर होती है। अंत में, जोधपुर की गाढ़ी और मलाईदार मखनिया लस्सी पीकर आपका मन पूरी तरह खुश हो सकता है।
जैसलमेर के किलों और रेत के धोरों के बीच नए साल का जश्न मनाते समय यहां का स्थानीय खाना बिल्कुल मिस न करें। यहां की सिग्नेचर डिश केर सांगरी है, जो रेगिस्तान में उगने वाली खास फलियों से बनती है और न्यू ईयर लंच के लिए बेस्ट है। मिठाई में आप घोटुआ लड्डू ट्राई कर सकते हैं, जो जैसलमेर की एक बहुत ही पुरानी और फेमस मिठाई है। साथ ही, रेगिस्तान के कैंप फायर के पास बैठकर घी से लथपथ दाल बाटी चूरमा खाने का अनुभव सबसे अलग होता है।
झीलों के शहर उदयपुर में ठंडी हवाओं के बीच झील किनारे बैठकर गरमा-गरम चाय के साथ मिर्ची वड़ा एक सुकून भरा अनुभव हो सकता है। फिर आप दोपहर के समय लेकसिटी के किसी खूबसूरत कैफे में राजस्थानी थाली या यहां के लोकल फुड़ का स्वाद ले सकते हैं, जो हल्की होने के साथ-साथ जायकेदार भी होता है। साथ ही फतेह सागर झील के किनारे दोस्तों के साथ झागदार कुल्हड़ कॉफी पीना आपकी न्यू ईयर ईव का सबसे बेस्ट प्लान हो सकता है।
