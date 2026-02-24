पेट पेरेंट्स ध्यान दें! अगर आपका fur baby अचानक खाना छोड़ दे तो हो सकता है Tick Fever का खतरा

Dog Tick Fever Causes, Symptoms, Prevention and Treatment: अभी फरवरी का महीना चल रहा है, लेकिन गर्मी अभी से महसूस होने लगी है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, उसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि हमारे पालतू डॉग पर भी पड़ता है। जिससे इन दिनों डॉग की भूख कम हो जाती है। जिसे देख के अक्सर पेट पैरेंट्स सोचते हैं कि यह मौसम की वजह से हो रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी-कभी यही छोटी-सी लापरवाही बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। अगर आपका डॉग खाना नहीं खा रहा, सुस्त हो गया है और पहले की तरह खेल नहीं रहा, तो इसे नजरअंदाज न करें। सुबह-शाम घुमाने ले जाते समय वह जल्दी थक जाता है या खेलने में मन नहीं लगाता, तो यह किसी समस्या का संकेत हो सकता है। ये लक्षण टिक फीवर के भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर mrcanin01 नाम के अकाउंट द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में टिक फीवर के बारे में जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं टिक फीवर के बारे में विस्तार से।