पेट्स के लिए भी आ गए जादुई ऐप्स, डॉक्टर से लेकर ट्रेनिंग तक, अब फोन से ही होगी आपके प्यारे पेट्स की देखभाल

कुत्ते और बिल्लियां स्क्रीन पर दूसरे जानवरों को देखकर खुश होते हैं। उन्हें वीडियो देखना पसंद आता है, लेकिन उनका ध्यान लंबे समय तक नहीं टिकता। कुछ कुत्ते और बिल्लियां स्क्रीन में दिख रही चीजों का पीछा करते हैं और कभी-कभी वीडियो देखने के बाद वे खेलने में या खुद में व्यस्त हो जाते हैं। इसके अलावा, अब कुछ ऐसे ऐप्स भी बन रहे हैं, जिनमें जानवर खुद से वीडियो चुन सकते हैं या इंटरैक्टिव खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। इससे उन्हें मजा आता है और बोर भी नहीं होते। जानवरों के लिए वीडियो सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वे व्यस्त रहें या थक जाएं।