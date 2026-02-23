होली पर बहू की विदाई के लिए 2 ग्राम में बनवाएं ये 5 लेटेस्ट GOLD NECKLACE डिजाइन, देखने वाले पूछेंगे सोनार का पता

Gold Necklace Designs: होली 2026 के आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए नई नवेली बहुओं की विदाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार शादी के बाद पड़ने वाली पहली होली बहू के लिए ससुराल में देखना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए सासु मां बहू की विदाई की तैयारी में जुट गई हैं। कई जगहों पर बहू की विदाई के समय सोने के गहने गिफ्ट करने की परंपरा है। इसलिए सासु मां अपनी बहू की विदाई के लिए सोने के गहनों की खरीदारी में लगी हुई हैं। ऐसे में अगर आपकी बहू की विदाई भी होली के आसपास हो रही है, तो आप सोने का हल्के वजन में लेकिन हैवी लुक देने वाला हार सेट तोहफे में दे सकती हैं। क्योंकि आजकल सोने की कीमत काफी बढ़ गई है, ऐसे में भारी हार बनवाना हर किसी के लिए आसान नहीं है।

अगर आपने अभी तक अपनी बहू के लिए गहने नहीं खरीदे हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज हम 2 ग्राम में बनने वाले हार सेट के डिजाइन के बारे में बताने जा रहे हैं। इन डिजाइनों से आइडिया लेकर आप अपनी बहू रानी के लिए 2 ग्राम सोने में ही एक सुंदर सा हार सेट बनवा सकती हैं। कम वजन में भी आजकल बहुत अच्छे और हैवी लुक वाले डिजाइन आसानी से बन जाते हैं। आइए देखते हैं 2 ग्राम में बनने वाले कुछ ट्रेंडी हार डिजाइन।