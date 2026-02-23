Natural Glow Tips: इस बार ‘हेवी मेकअप’ नहीं, वायरल ‘टिंट ट्रेंड’ से पाएं नैचुरल ग्लो

Natural Glow Tips (source: gemini)
Natural Glow Tips: शादी में दिखना है सबसे अलग? हैवी मेकअप को कहें बाय-बाय और आजमाएं ये वायरल 'टिंट ट्रेंड'! शादियों का सीजन है और हर लड़की पिक्चर परफेक्ट दिखना चाहती है। लेकिन क्या आप भी वही भारी-भरकम फाउंडेशन वाला मेकअप लगा कर थक गई हैं इंस्टाग्राम से लेकर रेड कार्पेट तक, आजकल 'स्किन टिंट' का जादू छाया हुआ है। यह ट्रेंड आपको नो-मेकअप लुक देता है, जिससे चेहरे पर भारीपन नहीं बल्कि एक नैचुरल चमक नजर आती है। अगर आप भी डेली लुक के लिए कुछ लाइट चाहती हैं, तो हम बताते हैं कि आप यह 'ट्रेंडी लुक' कैसे पा सकती हैं।
टिंट मेकअप का मतलब है कम से कम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके एक फ्रेश ग्लो पाना। इसमें भारी फाउंडेशन की जगह हल्के स्किन टिंट्स या बेबी क्रीम्स का इस्तेमाल होता है।
बेस के लिए 'स्किन टिंट' : भारी फाउंडेशन को हटा दें। उसकी जगह एक अच्छा स्किन टिंट लगाएं। यह आपकी त्वचा को एक जैसा रंग देगा और चेहरे पर भारीपन महसूस नहीं होगा।
गालों के लिए 'चीक टिंट': पाउडर ब्लश के बजाय 'लिक्विड या क्रीम टिंट' का इस्तेमाल करें। इसे गालों के ऊपरी हिस्से पर लगाकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। यह ऐसा दिखेगा जैसे आप कुदरती तौर पर ब्लश कर रही हैं।
प्रो टिप: वेडिंग सीजन के लिए सॉफ्ट पिंक या रोज शेड चुनें।
आंखों पर 'मोनोक्रोमैटिक' टच: जो टिंट आपने गालों पर लगाया है, उसी की एक हल्की सी परत अपनी पलकों पर भी लगाएं। यह आपको एक 'क्लीन' और 'सिंक किया हुआ' लुक देगा।
'ब्लर लिप्स': डार्क लिपस्टिक के बजाय लिप टिंट या लिप आयल का इस्तेमाल करें। इसे होंठों के बीच में लगाएं और उंगलियों से फैलाएं। इससे होंठ नैचुरल और शाइनी दिखेंगे।
इस लुक को पूरा करने के लिए 'हाइलाइटर' का इस्तेमाल करना न भूलें। अपनी नाक की नोक और गालों पर थोड़ा सा लिक्विड हाइलाइटर लगाएं ताकि लाइट पड़ने पर आपका चेहरा चमक उठे।
कम समय: यह मेकअप मात्र 10 मिनट में हो जाता है।
लॉन्ग लास्टिंग: टिंट स्किन में समा जाते हैं, इसलिए पसीने या टच करने से जल्दी खराब नहीं होते।
फोटोजेनिक: कैमरा पर यह लुक बहुत ही सॉफ्ट और खूबसूरत दिखता है।
