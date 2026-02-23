Natural Glow Tips: इस बार ‘हेवी मेकअप’ नहीं, वायरल ‘टिंट ट्रेंड’ से पाएं नैचुरल ग्लो

Natural Glow Tips: शादी में दिखना है सबसे अलग? हैवी मेकअप को कहें बाय-बाय और आजमाएं ये वायरल 'टिंट ट्रेंड'! शादियों का सीजन है और हर लड़की पिक्चर परफेक्ट दिखना चाहती है। लेकिन क्या आप भी वही भारी-भरकम फाउंडेशन वाला मेकअप लगा कर थक गई हैं इंस्टाग्राम से लेकर रेड कार्पेट तक, आजकल 'स्किन टिंट' का जादू छाया हुआ है। यह ट्रेंड आपको नो-मेकअप लुक देता है, जिससे चेहरे पर भारीपन नहीं बल्कि एक नैचुरल चमक नजर आती है। अगर आप भी डेली लुक के लिए कुछ लाइट चाहती हैं, तो हम बताते हैं कि आप यह 'ट्रेंडी लुक' कैसे पा सकती हैं।