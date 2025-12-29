29 दिसंबर 2025,

सोमवार

लाइफस्टाइल

अब लुक्स नहीं, मेंटल हेल्थ और करियर तय करेंगे आपका रिश्ता… 2026 में पूरी तरह बदलने वाला है डेटिंग का तरीका

Dating Trends 2026: क्या आप जानते हैं कि आने वाले टाइम में डेटिंग का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है? 'AI पार्टनर' से लेकर 'डिजिटल डिटॉक्स' तक, जानें 2026 के वो 7 ट्रेंड्स जो रिश्तों की परिभाषा बदल सकते हैं।

2 min read
भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 29, 2025

dating trends, dating trends Gen-Z, Dating Trends 2026

Dating trends | (फोटो सोर्स- Freepik)

Dating Trends 2026: समय के साथ प्यार और रिश्तों के मायने भी बदल रहे हैं। एक समय था जब लोग चिट्ठियों और मुलाकातों के जरिए कनेक्ट होते थे, और फिर डेटिंग ऐप्स का जमाना आया। लेकिन साल 2026 तक डेटिंग की दुनिया में एक बार फिर चीजें बदल सकती है। अब लोग केवल लुक्स या दिखावे पर नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ, करियर और यहां तक कि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के साथ रिश्तों को प्रायोरिटी दे सकते हैं। AI कंपैनियन एक्सपर्ट सैम मान (Sam Mann) के अनुसार, आने वाला साल पुरानी सोच को तोड़कर 'पर्सनल चॉइस' का साल होगा।

डिजिटल डिटॉक्स डेटिंग

इसमें लोग मोबाइल स्क्रीन पर घंटों स्वाइप करने के बजाय अब ऑफलाइन मिलना पसंद करेंगे। 2026 में लोग फिर से पुराने टाइम की तरह कॉफी शॉप्स, बुक क्लब और कम्युनिटी इवेंट्स में जाकर आमने-सामने बात करने का क्रेज फिर से लौट सकता है।

AI बना हमसफर

अब AI सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल सपोर्ट के लिए भी यूज हो सकता है। आने वाले साल में कई लोग अकेलेपन को दूर करने के लिए AI चैटबॉट्स के साथ बातचीत और इमोशनल कनेक्शन बनाना शुरू कर सकते हैं।

चेकलिस्ट से आजादी

2026 में दिखावे की लंबी चेकलिस्ट का टाइम जा सकता है। अब लोग 'परफेक्ट पार्टनर' के बजाय 'नेचुरल केमिस्ट्री' और सिम्पलिसिटी पर भरोसा करेंगे।

करियर और लाइफस्टाइल मैच

2026 में लोग पार्टनर चूज करते टाइम करियर गोल्स और फाइनेंशियल वैल्यूज को सबसे पहले देखा जा सकता है। लोग ऐसे साथी की तलाश करेंगे जो उनकी प्रोफेशनल गोल को समझ सकता है।

सॉफ्ट लॉन्च 2.0

अपने रिश्ते के बारे में सबको बताने की जगह, सोशल मीडिया पर इसे सीक्रेट रखना पसंद करेंगे। फोटो में सिर्फ पार्टनर का हाथ या कोई छोटा सा हिंट देना ही काफी माना जा सकता है।

थेरेपी टॉक

आने वाले नए साल में लोग गुड लुक्स से ज्यादा मेंटल मैच्योरिटी पर बात करना रोमांस का पार्ट बन सकता है। पहली ही डेट पर ही बाउंड्रीज और अटैचमेंट स्टाइल पर बात करना कूल समझा जा सकता है।

ब्रेकअप के बाद डिजिटल रिबाउंड

ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकलने के लिए लोग तुरंत किसी दूसरे इंसान के साथ रिश्ते में जाने के बजाय AI का सहारा लेंगे ताकि वे खुद को मेंटली तरीके से फीट रख सकें।

Updated on:

29 Dec 2025 06:18 pm

Published on:

29 Dec 2025 06:17 pm

