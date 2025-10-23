Breast Cancer Prevention : जानें वो 5 चीजें जो हर महिला को ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए अभी से करनी चाहिए

रजोनिवृत्ति के बाद का मोटापा एक अन्य प्रमुख जोखिम कारक है, क्योंकि अतिरिक्त वसा ऊतक एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है, जिससे कैंसर के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। शारीरिक निष्क्रियता, तंबाकू का सेवन और शराब का सेवन जैसी लाइफ स्टाइल की आदतें भी जोखिम को बढ़ाने में स्वतंत्र रूप से योगदान करती हैं। इसके विपरीत, सुरक्षात्मक कारकों में एक से अधिक गर्भधारण, लंबे समय तक स्तनपान और स्वस्थ शरीर का वजन बनाए रखना शामिल है। सांस्कृतिक, आहार संबंधी और सामाजिक-आर्थिक विविधता के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये जोखिम प्रोफ़ाइल काफ़ी भिन्न हैं, जो स्तन कैंसर के प्रसार और उसके चरण को भी प्रभावित करती हैं।