Breast Cancer Prevention : जानें वो 5 चीजें जो हर महिला को ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए अभी से करनी चाहिए

Breast Cancer Prevention : स्तन कैंसर से बचाव के लिए 5 आसान कदम
Breast Cancer Prevention : एक मां, बेटी या बहन होने के नाते, आपके लिए परिवार के स्वास्थ्य की चिंता सबसे ऊपर होगी। और जब बात ब्रेस्ट कैंसर (स्तन कैंसर) की आती है, तो यह चिंता और भी बढ़ जाती है। भारत में यह महिलाओं में सबसे आम कैंसर बन चुका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस गंभीर खतरे को केवल अपनी जीवनशैली में कुछ साधारण बदलाव करके काफी हद तक कम किया जा सकता है!
आज उठाए गए कदम न केवल स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रोकथाम की शक्ति का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। यह समझना कि डाइट से लेकर शारीरिक गतिविधि तक, रोजमर्रा के विकल्प स्तन स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, परिवारों को कैंसर विकसित होने से पहले ही कार्रवाई करने के लिए सशक्त बना सकता है।
भारत में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा आनुवंशिक, प्रजनन, लाइफ स्टाइल और सामाजिक-आर्थिक कारकों के एक जटिल मिश्रण से प्रभावित होता है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि जिन महिलाओं की शादी और पहला बच्चा देर से होता है, उनके कम बच्चे होते हैं, या मासिक धर्म जल्दी शुरू हो जाता है, उन्हें एस्ट्रोजन के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण ब्रेस्ट कैंसर का खतरा अधिक होता है।
रजोनिवृत्ति के बाद का मोटापा एक अन्य प्रमुख जोखिम कारक है, क्योंकि अतिरिक्त वसा ऊतक एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है, जिससे कैंसर के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। शारीरिक निष्क्रियता, तंबाकू का सेवन और शराब का सेवन जैसी लाइफ स्टाइल की आदतें भी जोखिम को बढ़ाने में स्वतंत्र रूप से योगदान करती हैं। इसके विपरीत, सुरक्षात्मक कारकों में एक से अधिक गर्भधारण, लंबे समय तक स्तनपान और स्वस्थ शरीर का वजन बनाए रखना शामिल है। सांस्कृतिक, आहार संबंधी और सामाजिक-आर्थिक विविधता के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये जोखिम प्रोफ़ाइल काफ़ी भिन्न हैं, जो स्तन कैंसर के प्रसार और उसके चरण को भी प्रभावित करती हैं।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जनसंख्या-आधारित कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़े इस बात पर जोर देते हैं कि चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली और तेलंगाना जैसे महानगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ब्रेस्ट कैंसर के मामले ज्यादा हैं। शहरी लाइफ स्टाइल, जिसमें गतिहीन व्यवहार, मोटापा और कम स्तनपान दर शामिल हैं, इस असमानता को आंशिक रूप से समझाती है। 40 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में यह जोखिम चरम पर होता है, लेकिन 50 वर्ष से कम आयु की युवा महिलाओं में भी यह तेजी से देखा जा रहा है, जिससे लक्षित जागरूकता और शीघ्र पहचान कार्यक्रमों की आवश्यकता पर ज़ोर पड़ता है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अध्ययन बताते हैं कि लाइफस्टाइल में बदलाव ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को काफी प्रभावित करते हैं। रजोनिवृत्ति के बाद बढ़ा वजन और शारीरिक निष्क्रियता जोखिम बढ़ाते हैं, जबकि नियमित व्यायाम हार्मोन संतुलन और इम्यूनिटी में सुधार कर इसे घटाता है।
प्रसंस्कृत और ज्यादा वसा वाले भोजन की बजाय फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर आहार सुरक्षा देता है। शराब और तंबाकू से परहेज करना भी जोखिम कम करने में जरूरी है।
एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं होती — बस कुछ छोटे-छोटे बदलाव काफी हैं। हफ्ते में करीब 150 मिनट तेज़ चलना, योग या कोई हल्का व्यायाम करने से न सिर्फ शरीर फिट रहता है, बल्कि कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है।
खाने में ताजे फल, सब्ज़ियां और साबुत अनाज शामिल करें, और पैक्ड फूड या रेड मीट कम खाएं — इससे वजन नियंत्रित रहता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है।
महिलाओं को चाहिए कि शराब बहुत सीमित मात्रा में लें और तंबाकू से पूरी तरह बचें।
नई माताओं को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करना और महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना भी बहुत जरूरी है यही असली रोकथाम की शुरुआत है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जहाँ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, इन बदलावों को सफलतापूर्वक बढ़ावा दे रहे हैं। परिवार की भागीदारी महत्वपूर्ण है; माता-पिता और देखभाल करने वाले उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, बच्चों और रिश्तेदारों में इन आदतों को मज़बूत करके स्वास्थ्य की संस्कृति का पोषण कर सकते हैं।
