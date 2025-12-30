Stress Relief Technique: गाली देना बुरी बात नहीं? वैज्ञानिकों ने बताया शरीर पर इसका ऐसा असर, जानकर रह जाएंगे दंग!

वैज्ञानिक यह नहीं कह रहे कि हर जगह या हर समय गाली देना सही है। लेकिन यह ज़रूर साफ हुआ है कि सीमित और सही संदर्भ में, गाली देना दिमाग को ऐसा मानसिक बूस्ट दे सकता है जिससे इंसान खुद को थोड़ा और पुश कर पाता है। रिसर्च के मुताबिक, यह तरीका बिना दवा, बिना खर्च और बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करता है। खेल, रिहैबिलिटेशन या ऐसे हालात जहां हिम्मत और ज्यादा मेहनत चाहिए, वहां यह असर दिखा सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि कभी-कभी शब्द भी ताकत बन जाते हैं। बस उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है।