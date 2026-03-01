52 की उम्र में कैसे 25 की लगती हैं Malaika Arora, वीडियो शेयर कर बताया Secret

Malaika Arora Weight Loss Tips: आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना मुश्किल होता जा रहा है। मोबाइल पर गेम खेलना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या लैपटॉप पर घंटों बैठकर काम करने की वजह से शरीर में फैट तेजी से बढ़ रहा है। इसे कम करने के लिए लोग डाइट के साथ तरह-तरह के एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने बढ़ते वजन को कम करना चाहते हैं, तो हमारी आज की स्टोरी आपके लिए मददगार हो सकती है। आज के स्टोरी में हम बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक खास एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे है। इसे रोजाना सिर्फ 10 मिनट करने से तेजी से वजन कम करने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में विस्तार से।