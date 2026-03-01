4 मार्च 2026,

बुधवार

स्वास्थ्य

52 की उम्र में कैसे 25 की लगती हैं Malaika Arora, वीडियो शेयर कर बताया Secret

Malaika Arora Weight Loss TIPS: आज की स्टोरी में हम बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक खास चाइनीज एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे रोजाना सिर्फ 10 मिनट करने से वजन तेजी से कम करने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में विस्तार से।

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 04, 2026

Malaika Arora

Malaika Arora: Instagram/@malaikaaroraofficial

Malaika Arora Weight Loss Tips: आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना मुश्किल होता जा रहा है। मोबाइल पर गेम खेलना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या लैपटॉप पर घंटों बैठकर काम करने की वजह से शरीर में फैट तेजी से बढ़ रहा है। इसे कम करने के लिए लोग डाइट के साथ तरह-तरह के एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने बढ़ते वजन को कम करना चाहते हैं, तो हमारी आज की स्टोरी आपके लिए मददगार हो सकती है। आज के स्टोरी में हम बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक खास एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे है। इसे रोजाना सिर्फ 10 मिनट करने से तेजी से वजन कम करने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में विस्तार से।

शुरुआती फायदे (Initial Benefits)

मलाइका अरोड़ा द्वारा शेयर चाइनीज एक्सरसाइज को करने के पहले दिन से ही शरीर में एनर्जी बढ़ने लगती है। पेट और लीवर को फायदा मिलता है, और जैसे-जैसे आप इसे लगातार करते हैं, पैंक्रियास, आंत और मेरिडियन भी एक्टिव होते हैं। इसके अलावा इसका रोजाना अभ्यास करने से पाचन संबंधी समस्याएं कम होती हैं और ब्लड शुगर सामान्य होने लगता है।

लिम्फ और ब्लड सर्कुलेशन पर असर (Effect on Lymphatic and Blood Circulation)

वीडियो में मलाइका अरोड़ा कुछ खास मूवमेंट्स करती दिख रही हैं, जो लिम्फ ड्रेनेज बढ़ाते हैं और शरीर से तनाव कम करते हैं। ये मूवमेंट्स कंट्रोल्ड ब्रिदिंग और रिपीटिटिव एक्शन के जरिए काम करते हैं, जिससे खून और लिम्फ का बहाव बेहतर होता है। मांसपेशियों के धीरे-धीरे स्ट्रेच और कॉन्टैक्ट होने से ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है और शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं।

शुरुआत कैसे करें (How to Get Started)

चाइनीज एक्सरसाइज को धीरे-धीरे शुरू करें। पहले 10–15 मिनट से शुरुआत करें और परफेक्शन के बजाय आराम पर ध्यान दें। अगर किसी को जोड़ों में दर्द है, तो ज्यादा स्ट्रेचिंग से बचें और अपने शरीर की सुनें। फ्लैट सतह पर, आरामदायक कपड़े पहनकर एक्सरसाइज करें।

अन्य सुझाव (Limitations and Other Tips)

ये मूवमेंट्स बहुत मददगार हैं, लेकिन अन्य प्रकार की शारीरिक गतिविधियों का पूरा विकल्प नहीं हैं। ये खून और लिम्फ के बहाव को बढ़ाते हैं और शरीर को लचीला बनाते हैं, लेकिन कार्डियो फिटनेस को यह पूरी तरह कवर नहीं करता। इसलिए वॉकिंग, हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या योग के साथ इसे मिलाकर संतुलित रूटीन बनाना बेहतर है। फैट लॉस के लिए कैलोरी डिफिसिट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो जरूरी हैं।

लंबी समय के लिए फायदेमंद (Long-Term Benefits)

इस एक्सरसाइज के साथ संतुलित आहार, अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हॉर्मोनल बैलेंस बनाए रखने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और धीरे-धीरे शरीर की चर्बी घटती है। इसलिए इसे लगातार अभ्यास करने से शरीर ज्यादा लचीला, हल्का और एनर्जेटिक महसूस करता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। इस एक्सरसाइज को अपने रूटीन को शुरू करने से पहले किसी अच्छे हेल्थ या फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह जरुर करें।

04 Mar 2026 07:28 pm

स्वास्थ्य

लाइफस्टाइल

