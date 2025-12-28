Mouth Cancer Symptoms: मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ाती हैं ये 5 रोज की आदतें, ज्यादातर लोग करते हैं नजरअंदाज

Mouth Cancer Symptoms (photo- freepik)
Mouth Cancer Symptoms: हम सभी की जिंदगी में कुछ आदतें होती हैं, जो रोजमर्रा का हिस्सा बन जाती हैं। सुबह की चाय, धूप में बैठना, दोस्तों के साथ ड्रिंक करना या कभी-कभार तंबाकू लेना, ये सब धीरे-धीरे हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाता है। लेकिन अक्सर हम यह नहीं सोचते कि यही छोटी-छोटी आदतें आगे चलकर हमारी सेहत पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं।
अगर आप अपनी सेहत सुधारने का फैसला कर रहे हैं, तो सबसे पहले रोज की आदतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ आदतें ऐसी हैं, जो मुंह के कैंसर (ओरल कैंसर) का खतरा बढ़ा सकती हैं। Oral Cancer Foundation के अनुसार, साल 2025 में करीब 58,000 लोग ओरल कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 5 आम आदतें, जो इस बीमारी का जोखिम बढ़ाती हैं।
धूप लेना फायदेमंद होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा धूप नुकसानदेह हो सकती है। तेज धूप या सनबेड से निकलने वाली UV किरणें न सिर्फ स्किन कैंसर, बल्कि होंठों के कैंसर का भी कारण बन सकती हैं। रिसर्च के मुताबिक, नीचे वाला होंठ ऊपर वाले होंठ की तुलना में ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि वह सीधी धूप में रहता है। इसलिए बिना सुरक्षा के ज्यादा देर तक धूप में रहना खतरे की घंटी है।
कभी-कभार शराब पीना अलग बात है, लेकिन अगर यह आदत बन जाए, तो सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कई स्टडी बताती हैं कि मुंह के कैंसर के करीब एक-तिहाई मामलों का संबंध शराब से होता है। यहां तक कि रोज थोड़ी मात्रा में शराब पीने से भी खतरा बढ़ सकता है। शराब मुंह की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।
गुटखा, खैनी, पान मसाला, नसवार, स्नफ जैसे तंबाकू उत्पाद आजकल आम हो गए हैं। लोग सोचते हैं कि ये सिगरेट से कम खतरनाक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन चीजों में कई कैंसर पैदा करने वाले केमिकल होते हैं, जो सीधे मुंह की अंदरूनी सतह को नुकसान पहुंचाते हैं और ओरल कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं।
अगर आपके खाने में फल, सब्जियां, विटामिन और मिनरल्स की कमी है, तो यह भी मुंह के कैंसर का कारण बन सकता है। हेल्दी डाइट शरीर की इम्युनिटी मजबूत करती है। मेवे, बीज, ब्राउन राइस और हरी सब्जियां खाने से कैंसर का खतरा कम हो सकता है।
सिगरेट, बीड़ी, सिगार या पाइप धूम्रपान किसी भी रूप में हो, यह मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। स्मोकिंग करने वालों में यह खतरा नॉन-स्मोकर्स की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि तंबाकू के धुएं में मौजूद जहरीले तत्व सीधे मुंह की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं।
