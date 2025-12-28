Mouth Cancer Symptoms: मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ाती हैं ये 5 रोज की आदतें, ज्यादातर लोग करते हैं नजरअंदाज

धूप लेना फायदेमंद होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा धूप नुकसानदेह हो सकती है। तेज धूप या सनबेड से निकलने वाली UV किरणें न सिर्फ स्किन कैंसर, बल्कि होंठों के कैंसर का भी कारण बन सकती हैं। रिसर्च के मुताबिक, नीचे वाला होंठ ऊपर वाले होंठ की तुलना में ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि वह सीधी धूप में रहता है। इसलिए बिना सुरक्षा के ज्यादा देर तक धूप में रहना खतरे की घंटी है।