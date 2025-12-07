7 दिसंबर 2025,

रविवार

स्वास्थ्य

Cancer Symptoms Women: भारत की महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है ये कैंसर, इन लक्षण को बिल्कुल न करें नजरअंदाज

Cancer Symptoms Women: मुंह का छाला दो हफ्ते तक नहीं भर रहा? भारत की महिलाओं में ओरल कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। शुरुआती लक्षण, रिस्क फैक्टर और बचाव जानें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 07, 2025

Cancer Symptoms Women

Cancer Symptoms Women (Photo- freepik)

Cancer Symptoms Women: अक्सर हम मुंह में होने वाले छोटे-छोटे छालों को हल्का ही लेते हैं। कभी गलती से गाल काट लिया, कभी बहुत मसालेदार खाना खा लिया या शरीर थोड़ा कमजोर हुआ, तुरंत एक छाला निकल आता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह तो अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन अब डॉक्टर बता रहे हैं कि कई भारतीय महिलाओं में ऐसा छाला, जो दो हफ्ते तक ठीक नहीं होता, वह ओरल कैंसर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है।

एक रिसर्च (Journal of Oral Biology and Craniofacial Research) में पाया गया कि लगातार बने रहने वाले छाले, लाल या सफेद पैच अक्सर ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा यानी ओरल कैंसर के शुरूआती लक्षण होते हैं। कई महिलाएं इन लक्षणों को दर्द न होने की वजह से नजरअंदाज कर देती हैं। देर से जांच करवाने की वजह से बीमारी अक्सर बाद के स्टेज में पकड़ में आती है।

भारतीय महिलाओं में क्यों बढ़ रहा है खतरा?

पहले ओरल कैंसर सिर्फ पुरुषों में ज्यादा दिखता था, खासकर तंबाकू और शराब की आदतों के कारण। लेकिन अब शहरों में रहने वाली कई महिलाओं में भी मुंह के छाले, अजीब पैच और निगलने में परेशानी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, वो भी बिना तंबाकू का सेवन किए। यानी अब यह बीमारी सिर्फ एक खास समूह तक सीमित नहीं है। हर उम्र, हर बैकग्राउंड की महिलाओं को इसके बारे में जागरूक रहना जरूरी है।

न भरने वाला छाला: सबसे बड़ा संकेत

अगर मुंह में कोई भी छाला 14 दिनों के अंदर ठीक नहीं होता, तो उसे हल्के में बिल्कुल न लें। कैंसर से जुड़े छाले अक्सर किनारों से उभरे हुए होते हैं, छूने पर हल्का खून निकल सकता है। देखने में खुरदरे लगते हैं, हमेशा दर्द नहीं करते, खाने या ब्रश करते समय सिर्फ हल्की असहजता पैदा करते हैं। क्योंकि ये लक्षण बहुत मामूली लगते हैं, कई महिलाएं इन्हें महीनों तक नजरअंदाज कर देती हैं। जबकि जल्दी जांच ही इलाज को आसान बनाती है।

शहरी महिलाओं में रिस्क क्यों ज्यादा?

अनियमित दिनचर्या और ज्यादा तनाव, खराब ओरल हाइजीन और दांतों की तेज किनारों या गलत फिट हुए डेंचर से बार-बार घाव होने के चलते रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही पोषण की कमी पासिव स्मोकिंग या शराब का बढ़ता एक्सपोजर, लंबे समय तक काम और कमजोर इम्युनिटी। इन कारणों से शरीर की हीलिंग क्षमता कमजोर पड़ जाती है और छोटा छाला भी बड़ा रूप ले सकता है।

कौन से लक्षण बिल्कुल नजरअंदाज न करें

अगर शरीर में लगातार लाल या सफेद पैच, मुंह के अंदर गांठ जैसा महसूस होना, बिना वजह दांत का हिलना, लिप्स या जीभ पर बढ़ती हुई गांठ, चबाने या निगलने में परेशानी, मुंह में सुन्नपन या बार-बार खून आना, अगर कोई भी लक्षण दो हफ्ते से ज्यादा रहे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

कैसे बचें? (Simple Prevention Tips)

रोजाना सही तरह से ब्रश और ओरल केयर, हर 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप, तंबाकू और शराब से पूरी तरह दूरी,पोषण से भरपूर खाना, मुंह में हर बदलाव पर ध्यान, बार-बार चोट करने वाले दांत या डेंचर तुरंत ठीक करवाएं।

Published on:

07 Dec 2025 09:36 am

Cancer Symptoms Women: भारत की महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है ये कैंसर, इन लक्षण को बिल्कुल न करें नजरअंदाज

स्वास्थ्य

