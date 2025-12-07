Cancer Symptoms Women: भारत की महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है ये कैंसर, इन लक्षण को बिल्कुल न करें नजरअंदाज

Cancer Symptoms Women: अक्सर हम मुंह में होने वाले छोटे-छोटे छालों को हल्का ही लेते हैं। कभी गलती से गाल काट लिया, कभी बहुत मसालेदार खाना खा लिया या शरीर थोड़ा कमजोर हुआ, तुरंत एक छाला निकल आता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह तो अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन अब डॉक्टर बता रहे हैं कि कई भारतीय महिलाओं में ऐसा छाला, जो दो हफ्ते तक ठीक नहीं होता, वह ओरल कैंसर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है।